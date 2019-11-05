İsrail, Filistinlilerin zeytinlerini çaldı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 400 zeytin ağacının mahsulünü çaldı.

Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus şehrine bağlı Lubben Beldesi Belediye Başkanı Samir Uveys, belde yakınlarındaki Alei Zahav yerleşim birimi sakini bir grup Yahudi yerleşimcinin Filistinli Nubani ailesine ait 400 zeytin ağacının mahsulünü çaldığını söyledi. İsrail makamlarının Yahudi yerleşimcilere yardım ettiğini ve onlara koruma sağladığını söyleyen Uveys, Yahudi yerleşimcileri “hırsızlık” ile suçladı. İsrail makamları, arazi sahiplerinin yıl boyunca buraya girmelerini izne bağlıyor ve topraklarını denetlenmelerini engelliyor. Bu durum, söz konusu arazileri Yahudi yerleşimciler için bir hedef haline getiriyor. AA

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