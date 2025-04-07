İsrail gazetecilerin kaldığı çadıra da saldırdı!

Ateşkesi bozarak saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi öldü, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, orta kesimde yer alan Deyr el-Belah bölgesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda hedef alınan yerler arasında Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadır da vardı. Gazetecilerin kaldığı çadırı hedef alan hava saldırısında Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi ölürken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı. Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210’a yükseldi. Bölgedeki sağlık kaynakları, gece boyunca düzenlenen diğer saldırılarda 15 Filistinlinin öldüğünü aktardı. Saldırılarda ölen Filistinlilerden 6'sının kadın, 4'nün de çocuk olduğu ifade edildi. Filistin sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısında yer alan bölgeye düzenlediği topçu atışlarında 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesinde sivillerin toplandığı iki ayrı noktayı hedef alan İsrail'in saldırısında 5 Filistinlinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) Han Yunus'un doğusundaki Kizan en-Neccar bölgesine saldırdığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu ifade edildi. Can kaybı 50 bin 752'ye yükseldi Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte hastanelere 57 ölü, 137 yaralı getirildiği kaydedildi. İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1391 Filistinlinin öldüğünü, 3 bin 434 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 752'e, yaralıların sayısının da 115 bin 475'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ulaşılamayan çok sayıda cenazenin bulunduğu, İsrail güçlerinin ambulans ve sivil savunma ekiplerinin cenazelere ulaşmasını engellediği aktarıldı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. AA

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