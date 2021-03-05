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5 MART 2021 CUMA - YIL: 52

İsrail, Gazze sınırındaki beton duvarı tamamladı

05 Mart 2021, Cuma 18:13
İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında yeraltına yaptığı beton duvarın inşasını tamamladı.

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinin İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberde, beton duvarın, 60 kilometrelik bariyerin yalnızca bir bileşenini oluşturduğu, burada tünel tehdidini ve sınırdan sızma girişimini önlemeyi hedefleyen yer altında ve üstünde sensörlerin, gelişmiş teknolojilerin bulunduğu belirtildi.

Duvarın, yüzde 95'inin tamamlandığı, yakın zamanda faaliyete geçirileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Gazze'ye karşı düzenlenmesi planlanan yeni bir askeri operasyonun hazırlıkları kapsamında bir hafta süreli tatbikat gerçekleştirdiği aktarıldı.

Tatbikat için Necef (Negev) Çölü'ndeki kara kuvvetleri eğitim üssünde, gizli roketatarların bulunduğu varsayılan hayali bir Gazze kasabası kurulduğu, Gazze'deki evlerin benzeri yapılar inşa edildiği ve içlerine patlayıcılar yerleştirildiği kaydedildi.

Haberde, tecrübeli komutanların, Gazze'nin içeride nasıl olduğuna ilişkin bir fikri olduğu ancak orduya son 6 yıl içinde katılan birliklerin bu konuda çok tecrübeli olmadığı belirtilerek, hayali Gazze'nin bu nedenle oluşturulduğu ifade edildi.

Tatbikatlarda farklı senaryoların da uygulamaya konulduğu aktarılan haberde, "Gazze'ye ulaşmak, patlayıcılar, tanksavar roketler ve tünellerde gizlenenlerle nasıl mücadele edileceğini bilmeyi gerektiriyor." ifadeleri yer aldı.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze ile muhtemel bir savaşta başta Hamas olmak üzere oradaki örgütlerin alt yapısını çökertmeyi hedeflediği bilgisine yer verildi.

AA

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