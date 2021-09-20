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20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail güçleri Cenin’den korkuyor

20 Eylül 2021, Pazartesi 21:32
İSRAİL GÜÇLERİNİN GİRMEYE ÇEKİNDİĞİ, CENİN ŞEHRİNDE YER ALAN CENİN MÜLTECİ KAMPI, “BATI ŞERİA’DAKİ GAZZE” OLARAK ANILIYOR.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı, 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası’nın (İkinci İntifada) ikinci yılında İsrail askerlerince gerçekleştirilen baskında onlarca Filistinlinin vefat ettiği olaylardan bu yana bir kez daha Batı Şeria’daki silâhlı direnişin merkezi olma ihtimaliyle gündemde. İsrail güçlerinin girmeye çekindiği, Filistin İslâmî Cihad Hareketinin Batı Şeria’daki kalesi sayılan Cenin şehrinde yer alan Cenin Mülteci Kampı, “Batı Şeria’daki Gazze” olarak anılıyor. İsrail’in 1948’deki kuruluşundan sonra mülteci durumuna düşen Filistinliler için Cenin şehrinde 1953’te kurulan söz konusu mülteci kampının bugünkü nüfusu 27 bine ulaşmış durumda. Yakın zamanda 4 Filistinlinin İsrail askerleriyle girdiği çatışma sonucu vefat ettiği olaylara sahne olan kamp, yapısı itibarıyla sahip olduğu şartlardan dolayı “İkinci Gazze” olarak nitelendiriliyor.               

Gerginlik sürüyor

İsraİl’İn Gilboa Hapishanesi’nden 6 Eylül’de firar eden 6 Filistinliden 2’sinin uzun bir süre yakalanamaması üzerine gözlerin çevrildiği kampta Filistinli direnişçiler İsrail’e karşı gövde gösterisi yaparken, iki firari mahkûmun 19 Eylül gecesi yakalanmasıyla kampta tansiyon düşse de gergin bekleyiş hâlâ sürüyor. Filistinli iki firarinin 19 Eylül’de yakalanmasından önce İsrailliler söz konusu mahkûmların burada saklandığını düşünse de kampa herhangi bir operasyon düzenleyememiş, Filistinli gruplara bağlı silâhlı kişiler de kampta gece gündüz nöbet tutmuştu. Cenin Kampı’ndaki Filistinli grupların askerî kanatları ilk kez “Ortak Operasyonlar Odası” adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurdu. Oluşumda, Hamas, Fetih ve İslâmî Cihada bağlı askerî gruplar yer alıyor. Cenin - aa    

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İSRAİL’İ KURTARMAK İÇİN

Fİlİstİn’e Destek İçin Küresel Halk Komitesi, İsrail’in “güvenlik karşılığı Gazze’de ekonomik refah” planının Gazze halkının şartlarını iyileştirme değil İsrail’i kurtarma hedefi taşıdığını bildirdi. Merkezi İngiltere’nin başşehri Londra’da bulunan Halk Komitesinin Başkanı İsam Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından ortaya atılan ve İsrail’in güvenliği karşılığında Gazze Şeridi’ne ekonomik refah sağlanmasını öngören plana karşı uyarıda bulundu. Yusuf, söz konusu planın Gazze halkının şartlarını iyileştirme değil son saldırılarda Filistin direnişine kendi şartlarını dayatmakta başarılı olamayan İsrail’i kurtarma hedefi taşıdığını belirtti. İsam Yusuf, İsrail’in söz konusu plan aracılığıyla Filistin direnişi karşısındaki çıkmazından kurtulmak, Filistin topraklarındaki işgalini direnişle karşılaşmadan rahatça sürdürmek, işgalci olarak üzerindeki finans yükünü Avrupa ve Arap ülkelerine yıkmak gibi bazı hedefleri gerçekleştirmek istediğini ifade etti. Gazze - aa

 

 

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