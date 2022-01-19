İsrail güçleri Filistinli ailenin evini yıktı

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, uluslararası tüm tepkilere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Salihiye ailesinin evini gece yarısından sonra yıktı, İsrail polisi ev sakinlerini gözaltına aldı.

Salihiye ailesinin avukatı Velid Taye, yaptığı açıklamada, "Büyük bir İsrail polis gücü, gece saat 03.00 civarı Salihiye ailesinin evine baskın düzenledi. Evde bulunanlardan bazılarına saldırdıktan sonra polis merkezine götürdü." dedi. Taye, İsrail güçlerinin yaptıklarını "vahşice" bir tasarruf şeklinde niteleyerek, polisin ev sahibi Mahmud Salihiye dahil yaklaşık 20 kişiyi gözaltına almasının ardından belediye ekiplerinin evi yıktığını kaydetti.

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