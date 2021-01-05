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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinlide daha koronavirüs tespit edildi

05 Ocak 2021, Salı 19:00
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev Hapishanesi'nde son 24 saatte 17 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece daha önce 171 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 188'e yükseldi.

Tutuklular arasında vaka sayılarının artmasıyla beraber tehlike çanlarının çaldığına vurgu yapılan açıklamada, İsrail makamlarının tutukluların vaka sayılarına ve virüsün nasıl bulaştığına ilişkin bilgileri gizlediği kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

AA

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