İsrail'in keyfi yasağı kalktı, Mescid-i Aksa itikafa açıldı

İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana uyguladığı yasağın kalkmasının ardından Mescid-i Aksa itikafa açıldı.
Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, bu geceden başlamak üzere bayramın ilk gününe kadar caminin itikaf yapmak isteyenlere açık olacağını belirtti.
İsrail güçleri Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa'da itikaf etmek isteyenleri güç kullanarak camiden uzaklaştırıyordu.
Dini bir terim olarak itikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor.
AA