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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

İsrail'in keyfi yasağı kalktı, Mescid-i Aksa itikafa açıldı

24 Mayıs 2019, Cuma 10:15
İsrail'in Ramazan ayının başından bu yana uyguladığı yasağın kalkmasının ardından Mescid-i Aksa itikafa açıldı.

Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, yaptığı yazılı açıklamada, bu geceden başlamak üzere bayramın ilk gününe kadar caminin itikaf yapmak isteyenlere açık olacağını belirtti.

İsrail güçleri Ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Aksa'da itikaf etmek isteyenleri güç kullanarak camiden uzaklaştırıyordu.

Dini bir terim olarak itikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- Medine'ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor.

AA

Etiketler: aksa, itikaf
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  • ihsan

    24.5.2019 10:23:11

    işgalci zalim yahudi allah kahretsin seni

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