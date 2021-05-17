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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 200'e yükseldi

17 Mayıs 2021, Pazartesi 14:41
İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 200'e yükseldiği belirtildi.

Vefat edenler arasında 59 çocuk ve 35 kadın da bulunduğu, yaralı sayısının ise 1307'ye ulaştığı ifade edildi.

Yaralılardan 398'i çocuk

Yaralılardan 398'inin çocuk olduğu, hastanelerde tedavi altına alınan kişilerden 46'sının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Gazze'deki Filistinli direniş grupları İsrail'in saldırılarına karşı roket atışlarına devam ediyor.

Gazze'den öğleden sonra atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Aşdod kentinde bir apartmana isabet etmesi sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Atılan roketler nedeniyle İsrail'de 10 kişi vefat etmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

AA

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