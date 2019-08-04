İsrail, kendi büyükelçisine de ırkçılık yaptı

İsrail'in Dürzi olan Panama Büyükelçisi Rıza Mansur'a, başkent Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'nda ırk ayrımcılığına maruz kaldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (Makan) Dürzi büyükelçi Rıza Mansur'dan aldığı bilgilerle yaptığı habere göre, havalimanı girişinde bir kadın güvenlik görevlisi Rıza Mansur ile ailesinin diğer üyeleriyle saygısız bir şekilde konuştu ve havalimanına girişlerine engel oldu.

Büyükelçi Mansur, güvenlik görevlilerinin, kendisinin Panama Büyükelçisi olduğunu öğrenmelerinin ardından havalimanına girişlerine izin verdiğini ifade etti.

"Güvenlik görevlilerini yolculara iyi muamelede bulunmalı"

Mansur, İsrail Hava Meydanları İşletmesinden, güvenlik görevlilerini yolculara iyi muamelede bulunmaları konusunda bilinçlendirmesini istedi.

İşletme tarafından yapılan açıklamada ise havalimanları girişindeki güvenlik kontrolünün, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirildiği savunuldu.

Sayıları 120 bini bulan Dürzilerin 1950'den bu yana İsrail'de farklı bir statüleri bulunuyor. İsrail'deki Hristiyan ve Müslümanların aksine söz konusu tarihte Dürzilerin askere alınmasına izin verilmişti.

Buna rağmen Dürziler, İsrail'de kendilerine yönelik ırk ayrımcılığı yapıldığını ve "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi gördüklerini iddia ediyor.