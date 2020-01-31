İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırması sonucu 10 Filistinli yaralandı.

İsrail polisinin, sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate saldırması sonucu 10 Filistinli yaralandı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, çok sayıda Filistinli sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa'da bir araya geldi. İsrail polisi, namazdan sonra Mescid-i Aksa'daki cemaati iterek zorla dışarı çıkarmaya çalışırken Filistinliler buna tepki gösterdi. Bunun üzerine İsrail polisi plastik mermilerle cemaatin üzerine ateş açtı.+ AA

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