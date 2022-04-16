İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor

İsrail polisinin baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’da çıkan olaylar devam ediyor. İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

İsrail polisinin sabah saatlerinde baskın düzenlediği Mescid-i Aksa’nın kapıları, ramazan ayının ikinci cuma namazı için cemaate açıldı. Sabah namazından sonra işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın avlusunda toplanan gençlerin taş atması üzerine çıkan olaylar devam ediyor. Aksa’nın avlusuna baskın düzenleyen İsrail polisi, kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanarak gençlere müdahale ederken, Harem-i Şerif‘te bulunan tüm cemaati de zor kullanarak dışarı çıkarmıştı.

Daha sonra geri çekilen ve cemaatin içeri girmesine izin veren İsrail polisi, gençlerin yeniden taş atmaya başlaması üzerine tekrar avluya girdi. Cemaati darbederek dışarı çıkardıktan sonra gençlerin bulunduğu Kıble Mescidi’ne yönelen İsrail polisi zor kullanarak mescidin içine girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polisinin Aksa içindeki Kıble Mescidi’ne girdiğini ve buradaki Filistinlileri yere yatırarak tevkif ettiğini gösteren bir video paylaştı. Kudüs - aa

En az 152 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, olaylarda en az 152 kişinin yaralandığı, yaralılardan bir kısmının bölgedeki hastanelere sevk edildiği, bazılarının da Mescid-i Aksa’daki sahra hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan çok azının ayakta tedavi edildiği vurgulandı. İsrail polisi ise Mescid-i Aksa’da “olay çıkardığı” gerekçesiyle yüzlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İsrail polisinin çekilmesinin ardından Mescid-i Aksa’nın kapılarının ramazan ayının ikinci cuma namazı için ibadet edenlere açıldığı bildirildi. İsrail’de koalisyon hükümetinin ortağı İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra’am) Lideri Mansur Abbas, polisin Aksa’ya girmesini kınadı. Yerel basındaki haberlere göre Abbas, “Aksa’yı korumak için her şeyi yapacaklarını, Mescid-i Aksa’ya gelecek zararın tüm siyasi hesaplardan önce geldiğini” söyledi.

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Kiliselerden İsrail’e kınama

Filistin’deki Kilise İşleri Yüksek Komitesi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını ve cemaate müdahalesini kınadı. Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı Remzi Huri, konuya dair yazılı açıklama yaptı. Huri, açıklamada İsrail’in Mescid-i Aksa’ya dün sabah saatlerinde düzenlediği baskını ve burada ibadet edenlere “barbarca müdahalesini ve ses bombası kullanmasını” kınadı. İsrail’in “ramazan ayında kutsal Mescid-i Aksa’ya yönelik küstahça uygulamalarının, Siyonist işgalin, Filistin halkına, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarına karşı aşırıcılığı ve terörizmini ortaya koyduğunu” belirten Huri, bunun “ciddi sonuçları olacağı” uyarısında bulundu. Kudüs - aa