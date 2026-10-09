Üsküdar’daki McDonald's şubesi kapatıldı

Üsküdar’da, mahalle sakinlerinin 1 yıldır protesto ettiği McDonald’s şubesi belediye görevlilerince mühürlenerek kapatıldı.
Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi’nde açılan McDonald’s şubesine karşı 1 yıldır eylemlerini sürdüren mahalle sakinleri, dün belediye görevlilerince mühürlenerek kapatılan şubenin önünde toplandı.
Ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile “Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz”, “Boykot nedeniyle kapandık” yazılı pankartlar açan mahalle sakinleri, mehteran eşliğinde kutlama yaptı. Mahalle sakinleri kapanan şubenin önüne, “Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Boykot Hatırası 08.10.2026” yazılı çerçeve koyarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.
AA