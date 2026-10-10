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10 EKİM 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

“Yeni Asya, Kur’ân davasını kendisine şiar edinmiştir”

10 Ekim 2026, Cumartesi 13:11
Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Av. Adem Şahintürk'ü ağırladı. Yeni Asya Gazetesi'nin serencamından bahsedilen bu söyleşide Türkiye'nin sosyal ve siyasî atmosferi de değerlendirildi.
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