"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

İsrail saldırılarında 247. gün - Son 24 saatte 283 Filistinli daha katledildi!

09 Haziran 2024, Pazar 18:06
İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 247. gününde de devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte öldürülenlerin sayısı 283 artarak 37 bin 84'e yükseldi.

İsrail'in son saldırıları, Gazze'de güvenli bir yer olmadığını bir kez daha gösterdi

 

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli "Ebu Dekka" ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

 

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Beşiti" ailesine ait bir evi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilere henüz ulaşılamadı.

 

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin çeşitli yerlerinden, İsrail ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

 

İsrail topçuları ayrıca Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Es-Sabra mahallelerine yoğun saldırlar düzenledi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 84'e yükseldi

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha öldüğü, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in dünkü Nusayrat saldırısında can kaybı 274'e çıktı

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda can kaybının 274'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 274'e çıktığı, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, dün zırhlı araçlarla kampa baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bir süre sonra kamptan çekildiği ve ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.

Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.

Gazze’de son bir haftada 50 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle Kemal Advan Hastanesi’ne getirildi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Hastane Müdürü Hisam Ebu Safiye yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze'deki durumun felaket düzeyinde olduğunu ifade ederek, Gazze'de açlığın kol gezdiğini, çocuklarda yetersiz beslenme kaynaklı sorunlar görüldüğünü kaydetti.

İsrail'in doğrudan Gazze'deki sağlık sistemini hedef aldığını vurgulayan Safiye, yakıt sıkıntısı ve imkansızlıklar içinde en düşük düzeyde de olsa sağlık hizmeti vermek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Ebu Safiye, "Son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuk kayıt altına alındı." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail saldırılarında 247. gün - Son 24 saatte 283 Filistinli daha katledildi!

    Yola çıkarken dikkat!

    Cep telefonlarını aşırı kullananlara önemli uyarılar!

    İspanya: Filistin konusunda tarihin doğru tarafında durduk

    'İlk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağı vuruldu'

    İran'da cumhurbaşkanı seçimine adaylık izni alan isimler belli oldu

    İsrail'in son saldırıları, Gazze'de güvenli bir yer olmadığını bir kez daha gösterdi

    İktidarın politikası: Üretme, ithal et, tüket

    Mersin, ‘İsrail’i Telin Mitingi’ne Hazırlanıyor

    Himalayalar’dan 11 ton çöp toplandı

    Müsilaj sonrası balık çeşitliliği azaldı

    İstanbul’da ekolojik yıkım alarmı

    Buğdayda fiyatlar revize edilmeli

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Atatürkçülük dersine çok önem veriyoruz”

    Türkiye en sıcak Haziran’ı yaşıyor

    Ortak hafızaya sansür

    Mülakatla başarı gasp ediliyor

    Halkın yüzde 73’ü para biriktiremiyor

    PTT’den kargo ücretlerine yüzde 40 zam

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gelinlik denemek ücretli olacak
    Mehmet KARA

    “Seni yok sayana niye yamandın?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitne ve tuzaklar tesanüdle aşılır
    Rukiye Anar

    Yusuflar kuyudan nasıl çıkar?
    İbrahim Aktaşcı

    Tam buğday, çeyrek ekmek
    Risale-i Nur'dan

    Her gün uhrevî bir ticaretgâh
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ve oyalama şampiyonu
    Müşfik Kahraman

    Üç Said, üç vazife - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.