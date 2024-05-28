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28 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

İsrail saldırılarını durdurmak zorunda

28 Mayıs 2024, Salı 01:48
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararından sonra İsrail’in Refah’taki saldırılarını durdurmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Belçika’nın başkenti Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi. Albares, şunları dile getirdi: “İspanya, çok kararlı ve kesin oldu. 7 Ekim’den itibaren İsrail’e karşı saldırıları kınadı ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi ama aynı zamanda Gazze’de ateşkes ve insani yardımların girmesi için de çalıştı. Bunu yapmakta kimse bizi engelleyemez. Aralarında çok fazla sayıda reşit olmayanların ve kadınların da bulunduğu 35 binden fazla Filistinli sivil öldürüldü ve daha fazlasının öldürülmesine göz yumamayız. İnsanı felaketin önlenmesi için hemen ateşkes istiyoruz.” 

Acil harekete geçilmeli 

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde kötüleşen insani felaketin önüne geçilmesi için uluslararası topluma “acil harekete geçme” çağrısında bulundu. Ürdün Kraliyet Divanının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman’da İngiltere parlamentosu Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle’u kabul etti. Gazze Şeridi’ndeki duruma dikkati çeken Kral Abdullah, “Uluslararası toplum, Gazze Şeridi’nde kötüleşen insani felaketi durdurmak için acilen harekete geçmeli.” dedi.

AA

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