İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail ordusu, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti. Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti. İsrail'e ait savaş uçakları püskürtüldü Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurarak, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve "yoğun" saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü. Haberde, İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği aktarılarak "düşman" saldırılarının yol açtığı hasarın tespit çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtilmişti. AA

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