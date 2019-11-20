"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İsrail Suriye'ye saldırdı

20 Kasım 2019, Çarşamba 10:46
İsrail ordusu, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki konuşlu İran ve Suriye ordusuna ait onlarca askeri hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Suriye ordusu ve ülkedeki konuşlu İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün onlarca askeri hedefini vurduğunu belirtti.

Adraee, savaş uçaklarının kara-hava füze rampaları, askeri komutanlıklar, askeri üsler ve silah depolarını vurduğuna vurgu yaparak, söz konusu hava saldırılarının dün Suriye'den İsrail bölgelerine atılan roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydetti.

İsrail'e ait savaş uçakları püskürtüldü

Öte yandan Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise, İsrail'e ait savaş uçaklarının başkent Şam çevresindeki bazı noktaları hedef aldığını duyurarak, Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve "yoğun" saldırıyı püskürttüğünü öne sürdü.

Haberde, İsrail savaş uçaklarına karşılık verildiği aktarılarak "düşman" saldırılarının yol açtığı hasarın tespit çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, salı sabahı Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepelerine 4 roket fırlatıldığı, atılan roketlerin İsrail'e ait hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, sabah erken saatlerde Suriye'den atılan roketler nedeniyle Golan Tepeleri'nde sirenler çaldığı belirtilmişti.

AA

Etiketler: İsrail, Suriye, saldırı
Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: Bir yerde oyumuz düşmüşse hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

    Ankara'nın ilçe belediyelerinin 2020 bütçeleri açıklandı

    'İran'da protestolarda 100'ü aşkın kişi öldü'

    '8 günde 15 yabancı terörist ülkelerine gönderildi'

    Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı çıktı

    Abdülmuhsin al-Konavi ağabey vefat etti

    İsrail Suriye'ye saldırdı

    İşgale Trump desteğine tepki yağıyor

    7.2 milyon çocuk hürriyete hasret

    Arındırma politikasıymış

    Baskılar yıldırmasın

    AB bütçesinde Türkiye kesintisi

    'İran’daki olaylarda ölü sayısı en az 106'

    'Bir insanın yaşam tarzı, kimliği, inancı asla siyasete konu olmamalı'

    Kalın'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Anlaşmaların gereğini yerine getirin

    MSB: PKK/YPG Tel Abyad'da okulu vurdu

    10 Kasım faaliyetinde okul müdürlerine uzaklaştırma

    ABD'nin işgali meşrulaştıran açıklamasına tepkiler devam ediyor

    Hüzünlendiren bir fotoğraf karesi: Kudüs'teki son Osmanlı askerinin hikayesi...

    DB: ABD'nin kararının uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği yoktur

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korku duvarı çökerken demokratik siyaset
    Genel

    Arındırma politikasıymış
    Ahmet BATTAL

    Örgüt ve Terör Örgütü farkı meselesi -1
    Mustafa ORAL

    Varsın dünya onların olsun
    Faruk ÇAKIR

    Yeneroğlu’nun açıklamaları
    Genel

    Baskılar yıldırmasın
    Genel

    Dualarla yad ediyoruz... Ömürlerini Risale-i Nur’a verdiler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lider ölür gider; misyon sürer gider
    Süleyman KÖSMENE

    Duâmız olmazsa ne değerimiz var?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.