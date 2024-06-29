İsrail yine sivilleri katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyine karadan düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki “Şucaiyye” ve “Tuffah” mahallelerinde sivillerin evlerini topçu ateşiyle bombaladı.

Sivil savunma ekipleri, evlerin enkazından şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda ölü ve yaralı çıkardı. Yaralılar, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne nakledildi. Ayrıca görgü tanıkları, İsrail’e ait Quadcopter dronların Şucaiyye Mahallesi’nde hareket eden her şeye ateş açtığını dile getirdi. İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye Mahallesi’ne yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak karadan girmeye başladığını duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakinlerinden Şucaiyye, Turkman ve Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti. AA

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