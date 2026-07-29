YKS tercih işlemleri başladı - 10 Ağustos'a kadar sürecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinin başladığını bildirdi.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci başladı. Yayımladığımız kılavuz ve YÖK Atlas verileri sizler için çok kıymetli yol gösterici olacaktır. Bunun yanında uzman desteği almayı da ihmal etmeyin. Tercihler 10 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.