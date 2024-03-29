"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2024 CUMA - YIL: 55

İsrailli yüzbaşı "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti

29 Mart 2024, Cuma 12:26
İsrail ordusunda görevli bir yüzbaşı, 7 Ekim saldırıları sırasında İsrailli esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti.

İsrail televizyonu Kanal 13'e konuşan Yüzbaşı Bar Zonshein’ın esirleri hedef aldığına dair itirafı, 7 Ekim’de soruşturmalara konu olan İsrail güçlerinin esir siviller ve askerleri hedef aldığı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.

Zonshein, 7 Ekim günü iki araç tespit ettiklerini belirterek, “Araçların kabininde çok sayıda insan vardı. Bunların ceset mi yoksa yaşayan insanlar mı olduğunu bilmiyorum. Bu araçlara saldırmaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

İsrailli yüzbaşı, “Belki onları öldürdün, onlar sizin askerleriniz” sorusu üzerine, “Doğru. Ama bunun doğru karar olduğuna, kaçırılmayı durdurmanın daha iyi olduğuna karar verdim.” ifadelerini kullanarak kendi askerlerini öldürmüş olabileceğini kabul etti.

Esirleri öldürme ihtimaline dair, “Doğru davrandığımı hissediyorum” diyen Zonshein, bu kararının ordunun Hannibal Protokolü uygulanması emri mi olduğu sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Emirde birkaç operasyonel adımın atılması gerekiyordu. Merkezi toplanma ve kontrol noktalarına ateş edilmesi gerekiyordu ve (kendi askerinin) kimliğin tespit edilmesi durumunda, bu şeyin (Hannibal Protokolü) yapılması gerekiyordu.”

Zonshein, 7 Ekim günü içleri insan dolu iki aracı vurduğunu kabul etmesine rağmen röportajın bir başka bölümünde ise “(Esir askerleri) Onları vurmadığımızı biliyorum.” diyerek çelişkili ifadeler de kullandı.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü Hannibal Protokolü

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023’teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat’ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle alakalı soruşturma başlattığı belirtilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 348
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akran zorbalığı hakkında uyarı

    Rusya'ya önceden yazılı "terör tehdidi" uyarısı göndermiş

    Filistinli 12 yaşındaki Zekeriya hastane personelinin yardımına koşuyor

    İsrail, 50 bin dönümlük alanı daha işgal etti

    ABD'de gündem tartışmalı gemi kazası

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı dava, İsrail'in aleyhine ilerliyor

    Yunanistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    İsrailli yüzbaşı "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti

    Belçika, 'Filistin Devleti'ni tanımayı görüşecek

    Bediüzzaman bir âbidedir

    İsveç’ten kovulan alçak provokatör Norveç’e gitti

    Ne yazık ki Gazzeli çocuklar bunu düşünüyor

    Okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil

    Kiliselerden ateşkes çağrısı

    15 günde 81 ton et satışı

    Amerikalılar Gazze’yi destekliyor

    31 Mart için geri sayım

    Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde

    İsrail'le ticaret tam gaz sürüyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel: Bediüzzaman bir âbidedir
    Osman ZENGİN

    Ne olurdu? Onu, bir İslam âlimi olarak görseydiniz…
    İbrahim Aktaşcı

    Ayran doğraması orucu bozar mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    31 Mart seçimleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistlerin zorbalık sâbıkası
    Şükrü BULUT

    Said Nursî’ye sataşanların hedefi ne olabilir ki?
    Genel

    Bediüzzaman bir âbidedir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Hâlık-ı Rahîm şükür istiyor, israf ise şükre zıttır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.