İsrailli yüzbaşı "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti

İsrail ordusunda görevli bir yüzbaşı, 7 Ekim saldırıları sırasında İsrailli esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü uyguladığını kabul etti.

İsrail televizyonu Kanal 13'e konuşan Yüzbaşı Bar Zonshein’ın esirleri hedef aldığına dair itirafı, 7 Ekim’de soruşturmalara konu olan İsrail güçlerinin esir siviller ve askerleri hedef aldığı yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.

Zonshein, 7 Ekim günü iki araç tespit ettiklerini belirterek, “Araçların kabininde çok sayıda insan vardı. Bunların ceset mi yoksa yaşayan insanlar mı olduğunu bilmiyorum. Bu araçlara saldırmaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

İsrailli yüzbaşı, “Belki onları öldürdün, onlar sizin askerleriniz” sorusu üzerine, “Doğru. Ama bunun doğru karar olduğuna, kaçırılmayı durdurmanın daha iyi olduğuna karar verdim.” ifadelerini kullanarak kendi askerlerini öldürmüş olabileceğini kabul etti.

Esirleri öldürme ihtimaline dair, “Doğru davrandığımı hissediyorum” diyen Zonshein, bu kararının ordunun Hannibal Protokolü uygulanması emri mi olduğu sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Emirde birkaç operasyonel adımın atılması gerekiyordu. Merkezi toplanma ve kontrol noktalarına ateş edilmesi gerekiyordu ve (kendi askerinin) kimliğin tespit edilmesi durumunda, bu şeyin (Hannibal Protokolü) yapılması gerekiyordu.”

Zonshein, 7 Ekim günü içleri insan dolu iki aracı vurduğunu kabul etmesine rağmen röportajın bir başka bölümünde ise “(Esir askerleri) Onları vurmadığımızı biliyorum.” diyerek çelişkili ifadeler de kullandı.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü Hannibal Protokolü

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023’teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat’ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle alakalı soruşturma başlattığı belirtilmişti.