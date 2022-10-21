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22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İtalya'da aşırı sağcı koalisyon hükümeti kuruldu

21 Ekim 2022, Cuma 21:00
İtalya'da, 25 Eylül'deki seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu.

İtalya seçimleri
İtalya’da faşizm kazandı

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoda temsil edilen partilerle dün ve bugün yürüttüğü siyasi istişarelerin ardından parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu bulunan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni'yi akşam üstü cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye davet etti.

Mattarella, 1 saatten fazla görüştüğü Meloni'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi. Görevi kabul eden Meloni, kabine listesini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu ve onay aldı.

Giorgia Meloni, yeni kabine listesini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Meloni, sağ ittifak içinde ortaklık yaptığı partilerden Forza Italianın başkan yardımcısı Antonio Tajani'yi Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerine getirdi. Tajani, 2017-2019 döneminde Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmıştı.

Bir diğer ortak Lig Partisinin lideri lideri Matteo Salvini de Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerine atandı.

Savunma Bakanlığına FdI'den Guido Crosetto, Adalet Bakanlığına eski yargıç ve FdI'den Carlo Nordio, İçişleri Bakanlığına eski Roma Valisi Matteo Piantedosi getirildi.

Ekonomi Bakanlığına Mario Draghi hükümetinde Ekonomik Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Lig Partili Giancarlo Giorgetti, Ekonomik Kalkınma Bakanlığına da FdI'den Adolfo Urso getirildi.

Meloni, yeni kabinesini açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Mattarella da kısa bir basın açıklaması yaparak, görevi devredecek önceki hükümet ve başbakan Mario Draghi'ye teşekkür etti, yemin ederek göreve başlayacak yeni hükümete başarılar diledi.

Başbakan ve bakanlar yemin edecek

Meloni ve kabine üyeleri için sabah Quirinale Sarayı'nda yemin töreni düzenlenecek. Yemin töreniyle birlikte Meloni hükümeti resmen göreve başlayacak.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ilk işi ise gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güvenoyu aramak olacak.

Meloni'nin başbakanlığı "ilk"leri beraberinde getiriyor

45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da ilk kadın başbakan olarak tarihe geçecek.

Meloni, ülkede 2008 yılındaki erken seçimleri kazanarak Başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan faşist diktatör Benito Mussolini'den bu yana iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan olacak.

Bu arada, faşist diktatöre sempatiyle baktığını gizlemeyen Meloni'nin ekimde başbakanlığı üstlenecek olması Mussolini'nin tarihi Roma Yürüyüşü'nden tam 100 yıl sonraya denk gelmesi itibarıyla ilginç bir tesadüf oluşturdu. Mussolini, 27-31 Ekim 1922'de "Kara Gömlekliler" olarak anılan faşist grupla Roma'ya yürümüş ve iktidarı ele geçirmişti.

AA

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