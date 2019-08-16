"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

İtalya'da hükümet krizi sürüyor

16 Ağustos 2019, Cuma 10:26
İtalya’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin lideri Luigi Di Maio, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi.

İtalya’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Luigi Di Maio, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi.

Lig Partisi lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin geçen hafta çıkardığı ve partisinin de Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirve yapan kriz, İtalyanların geleneksel yaz tatili haftasında düşük tempoda karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Krizde gözler, 20 Ağustos’taki Senato Genel Kurulu'nun toplantısına çevrilmişken, taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Salvini’nin bugün bir basın toplantısında "M5S ile diyaloğa açık mısınız?" sorusuna, "Bu hükümetin ötesinde sadece seçimler olabilir. Benim telefonum her zaman açık. Değerlendirmeleri başkalarına bırakıyorum" şeklindeki yanıtı, M5S cephesinde geri dönüş sinyali olarak yorumlandı.

M5S lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio, Facebook'tan yaptığı paylaşımında, "O şimdi pişman oldu ama omlet çoktan pişti. Herkes kendi kaderinin yaratıcısı. Bol şans. 20 Ağustos'ta biz Lig'in istediği güvenoyunda Başbakan Conte'nin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Di Maio, kendilerini seçimden korkmak ve koltuğa yapışmakla suçlayan Salvini'nin erken seçim çağrısıyla bozduğu hükümette bakanlık görevine devam ettiğine dikkati çekti.

Ülkede, salı günü toplanacak Senato Genel Kurulu'nda, Başbakan Conte’nin mevcut siyasi duruma ilişkin bir konuşma yapması ve bu konuşmanın akabinde krizin seyrinin belli olması bekleniyor.

AA

Etiketler: İtalya, hükümet, kriz
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    124 bin sivil sınırdaki kamplara göç etti

    Trump Grönland'ı satın almak istiyor

    Sanayi üretiminde düşüş

    Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

    Cumhurbaşkanlığından 'nükleer santral' genelgesi

    2 günde 400 göçmen Türkiye'den Yunanistan'a geçti

    İtalya'da hükümet krizi sürüyor

    Keşmir'de bir Pakistan askeri öldü

    Yemen bölünme tehlikesiyle karşı karşıya

    5 ile yeni milli eğitim müdürü ataması

    Keşmir, ikinci Srebrenitsa olmasın

    İstanbul, büyük depreme hazır mı?

    Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

    Kartelleşmenin ve tekelleşmenin önüne geçilmeli

    Trabzonspor Avrupa'da yoluna devam ediyor

    Yeni Malatyaspor'a galibiyet yetmedi

    Yemen: Koalisyon güçlerine olan güvenimizi yitirdik

    İran'dan ABD'ye 'korsanlık' suçlaması

    Trump ve Netanyahu bir skandala daha imza attı

    MSB: Bazı basın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Hay’dan gelen, Hu’ya mı gider?
    Risale-i Nur'dan

    Binlerce günaha nasıl mukabele edilebilir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Halley; Kevkeb; Enâm: 76
    Cevher İLHAN

    “Siyasî sadâkat” atamaları…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaat ve tarikatlar rahat bırakılmalı
    Faruk ÇAKIR

    Ah Yemen...
    Genel

    Keşmir, ikinci Srebrenitsa olmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şemseddin ÇAKIR

    Almanya meselesi (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.