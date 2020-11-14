İtalya'da Kovid-19 nedeniyle 544 ölüm daha

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 544 artarak 44 bin 683'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.
Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı 688 bin 435'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 306'ya çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 544 artarak 44 bin 683'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 196 artarak 411 bin 434 oldu.
AA