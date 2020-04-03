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3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

İtalya'da virüs vakalarında düşüş eğilimi

03 Nisan 2020, Cuma 18:37
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, ülkede 6 haftadır süren yeni tip koronavirüs salgınında yeni vaka sayısındaki düşüş eğiliminin teyit edildiğini açıkladı.

İtalya'da 6 haftadır devam eden ve 13 bin 915 kişinin öldüğü "koronavirüs acil durumu"na ilişkin son detayları paylaşan Brusaferro, "Pozitif vakalarda bir düşüş trendi söz konusu. Son haftalardaki veriler de bunu onaylıyor." dedi.

Brusaferro, ülkede virüsün dolaşmadığı alan kalmadığını, sadece bazı yerlerde bunun daha yoğun, bazı yerlerde ise daha seyrek olduğunu söyledi.

Silvio Brusaferro, hastaların ortalama yaşının 62, ölenlerin de yüzde 30'nun kadın olduğunu belirtti.

Brusaferro, virüsün havada asılı kalıp dolaştığına dair ellerinde kanıt olmadığını ifade etti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, de La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, piyasada çok sayıda test kiti bulunduğunu ve iyi olan test kitini tespit etmek gerektiğini belirtti.

Locatelli, virüse karşı kimlerin bağışıklık kazandığını tespit etmek için kanda virüs antikoru taşıma sıklığına (seroprevalans) dair çalışma yapacaklarını, bununla aynı zamanda korona yayılımını harita üzerine dökebileceklerini bildirdi.

"Haftalarca evde kalmamız gerekecek"

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli de katıldığı radyo programında, ülkede 13 Nisan’a kadar uzatılan sıkı karantina tedbirlerine ilişkin, "Paskalya’da evdeyiz. Sonrasında yani 1 Mayıs’ta da evde mi olacağız?" şeklindeki soruya, "Evet, bunun tam olarak böyle olduğuna inanıyorum. Bu belirtilen tarihe kadar mevcut durumun geçeceğini sanmıyorum. Haftalarca evde kalmamız gerekecek." şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Giuseppe Conte’nin önlemlerin kademeli gevşetilmeye başlanacağı aşama olarak tanımladığı "ikinci faz"a da değinen Borrelli, mayıs ortası gibi başlayabileceğini, bunun sağlanacak olumlu sonuçlara bağlı olduğunu belirtti.

Borrelli, enfeksiyonun geri dönüş olasılığının önüne geçmek için güçlü önlem ve sıkı tedbirleri kullanmaya ihtiyaç bulunduğunu dile getirerek, "Şu anda durağan bir durumdayız. İleriyi görmeye ihtiyaç var." diye konuştu.

AA

Etiketler: İtalya, virüs, vaka, düşüş, eğilim
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