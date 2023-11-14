İtalya’dan barış gücü teklifi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze’nin gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olması gerektiğini, bir geçiş aşamasında İsrail-Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) gibi bir BM varlığının bölgede olabileceğini ifade etti.

Tajani, Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basın mensuplarına toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tajani talep gelmesi halinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyleyerek “İtalyan Jandarmasını göndermek üzereyiz. İtalya, Orta Doğu’daki güvenilirliğiyle iki devletli çözüm için rol oynayabilir.” dedi. İtalya’nın, Gazze’deki sivil halka yardım konusunda ön saflarda yer aldığını dile getiren Tajani, yaralı Filistinli çocukları İtalya’da tedavi etmeye hazır olduklarını da vurguladı. AA

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