İtalya sentetik et üretimini yasakladı

İtalya meclisi, laboratuvarda yetiştirilen kültür eti ya da sentetik et olarak adlandırılan ürünlerin üretimini, satışını ya da ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Temsilciler Meclisi’nde 53’e karşı 159 oyla kabul edilen düzenlemeye göre, yasayı ihlal edenlere 60 bin Euro’ya kadar para cezası verilebilecek. Hayvanı öldürmeden onların hücrelerinden üretilen sentetik gıdaları yasaklayan yasa, üreticilerin bitki bazlı proteini tanımlamak için etiketlerde etle ilgili kelimeler kullanmasını engelliyor. Haber Merkezi

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