Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 170 kişi öldü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle ölenlerin sayısı 170'e çıktı.

Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi. Bu verilere göre, son 9 günde yaşları 60 ila 90 arasında 22 kişi daha öldü. Böylece ağustos başından beri başkent Tokyo'da sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. 22 kişiden 21'inin evlerinde öldüğü, 20'sinin evde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi. Düzenli havalandırma ve sıkça su tüketimi uyarılarının yapıldığı Tokyo'da hava sıcaklığı temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece arasında seyrediyor. Euronews Türkçe

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