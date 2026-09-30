Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye vize muafiyeti

Suudi Arabistan, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı onayladı. Anlaşma kapsamında siyah ve yeşil pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaf olacak.

Suudi Arabistan, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın onay sürecini tamamladı. 6 Mayıs 2026'da Ankara'da imzalanan ve Türkiye tarafından daha önce onaylanan anlaşma, Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun da kararıyla her iki taraf açısından onaylanmış oldu.

180 GÜN İÇİNDE 90 GÜN VİZESİZ

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da toplanan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile diplomatik ve hususi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı karara bağladı.

İki ülke arasında söz konusu anlaşma, 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısı kapsamında imzalanmıştı.

Anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı daha önce Resmî Gazete'de yayımlanarak Türkiye tarafındaki onay süreci tamamlanmıştı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun kararıyla birlikte anlaşmanın her iki tarafça onaylanma süreci tamamlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı kararı ve mutabakat metnine göre, diplomatik (siyah) ve hususi (yeşil) pasaport sahibi Türkiye ve Suudi Arabistan vatandaşları; karşılıklı seyahatlerinde, transit geçişlerinde ve geçici ikametlerinde 180 gün içerisinde toplam 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaf tutulacak.