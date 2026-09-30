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30 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Netanyahu bir savaş suçlusudur

30 Eylül 2026, Çarşamba 09:09
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirerek, "Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu belirterek, bölgesel karmaşıklıklara rağmen ülkesinin diplomasiyi ön plana çıkarmaya ve barış için arabuluculuk rolünü üstlenmeye devam edeceğini bildirdi. Bölgesel gelişmelere de değinen Al Sani, ABD ve İran arasında anlaşmaya varılması için yürütülen diplomatik çabaları ve gerilimin düşürülmesi için çözüme kavuşturulması gereken üç temel dosyayı anlattı.

"NETANYAHU KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI"

Al Sani, İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın "Piers Morgan Uncensored" programına verdiği mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze Şeridi'nde işlenen fiillerin savaş suçu niteliğinde olduğunu ve bundan Netanyahu'nun sorumlu tutulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, İsrail Başbakanı'nın Katar'a saldırarak kamuoyunu manipüle etmeye ve sahte bir gerçeklik algısı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Netanyahu'nun kendi ve hükümetinin eylemlerine bakmak yerine başkalarını suçladığını ifade eden Al Sani, "Netanyahu bir savaş suçlusudur… Kendi yaptıklarını başkalarına yansıtmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in geçen yıl Doha'yı hedef alan saldırısını bir kez daha kınayan Al Sani, arabuluculara saldırmanın tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini kaydederek, "Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

GERİLİMİN DÜŞMESİ İÇİN ÜÇ TEMEL DOSYA

Bölgesel gelişmelere de değinen Katar Başbakanı Al Sani, ülkesinin, etkileri İran ve bölgeyi aşarak küresel ekonomiyi tehdit eden savaşın sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

ABD yönetimiyle koordinasyon halinde ABD ve İran arasında bir anlaşmaya varılması için diplomatik çözümler aramaktan "hiçbir çabayı esirgemediklerini" vurgulayan Al Sani, arabuluculuk sürecinin kolay olmadığını ancak "kapalı kapılar ardındaki diplomasinin" ilerleme kaydetmek için en etkili yöntem olduğunu dile getirdi.

Al Sani, bölgedeki gerilimi düşürmek için üç temel dosyanın çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekerek, bunları şu şekilde sıraladı:

"İlk olarak, ABD tarafını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) tatmin eden, aynı zamanda yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkını garanti altına alan bir nükleer anlaşmaya varılması. İkincisi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve bu konudaki her türlü anlaşmanın uluslararası hukuka tabi olması. Üçüncüsü ise Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ve İran dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin iyileştirilmesi."

AA

Etiketler: Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Binyamin Netanyahu, Netanyahu savaş suçlusu, İsrail, Gazze, Doha, Katar İsrail gerilimi, İran, ABD İran görüşmeleri, Hürmüz Boğazı, nükleer anlaşma, KİK, Orta Doğu, bölgesel güvenlik
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