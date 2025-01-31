Japonya’nın en büyük şehrinde sigara yasaklandı

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Japonya’da tütün kullanım oranı son 20 yılda yaklaşık yarı yarıya azaldı.
Japonya’nın en büyük şehirlerinden Osaka, 2025 Dünya Expo Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken kamuya açık alanlarda sigara içmeyi yasakladı. Expo 2025 13 Nisan ile 13 Ekim arasında gerçekleşecek ve 158 ülke ile bölgeden temsilciler fuarda konuşmalar, gösteriler ve sergiler düzenleyecek. 27 Ocak’ta yürürlüğe giren yasağa göre sigara yasağı yollar, parklar, meydanlar ve diğer kamuya açık alanları kapsıyor. Ayrıca yasak yalnızca sigaraları değil elektronik sigaraları (vape) da içeriyor. Kurallara uymayanlar 1.000 yen (yaklaşık 210 TL) para cezasına çarptırılacak.
Haber Merkezi