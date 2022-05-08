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8 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Johnson’a seçim şoku

08 Mayıs 2022, Pazar
Birleşik Krallık’ta yapılan yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti birçok belediyede yüzlerce sandalye kaybetti.

Ana muhalefet İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti seçimlerden en fazla kazançla çıkan partiler oldu. Başbakan Boris Johnson, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek “Sonuçlar, partimizin artan hayat pahalılığına odaklanması gerektiğini gösteriyor” dedi. Kaybedilen belediyelerdeki bazı partililer ağır yenilgi için Johnson’ı suçladı. BBC Türkçe’nn haberine göre, seçim sonuçları neredeyse tamamen açıklanırken, Muhafazakar Parti 460’tan fazla belediye encümen üyeliği ile 11 belediyenin kontrolünü kaybetti.

Haber Merkezi

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