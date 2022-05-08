Johnson’a seçim şoku

Birleşik Krallık’ta yapılan yerel seçimlerde iktidardaki Muhafazakar Parti birçok belediyede yüzlerce sandalye kaybetti.

Ana muhalefet İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti seçimlerden en fazla kazançla çıkan partiler oldu. Başbakan Boris Johnson, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek “Sonuçlar, partimizin artan hayat pahalılığına odaklanması gerektiğini gösteriyor” dedi. Kaybedilen belediyelerdeki bazı partililer ağır yenilgi için Johnson’ı suçladı. BBC Türkçe’nn haberine göre, seçim sonuçları neredeyse tamamen açıklanırken, Muhafazakar Parti 460’tan fazla belediye encümen üyeliği ile 11 belediyenin kontrolünü kaybetti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 166

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.