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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Kanada’da 40 günde 2020’den daha fazla vaka gözlemlendi

11 Ocak 2022, Salı 15:19
Kanada'da Kovid-19'un Omicron varyantının ilk 40 günlük seyrinde, salgının ilk yılında olduğundan daha fazla vaka kaydedildiği belirtildi.

Kanada’da ilk kez 29 Kasım 2021'de saptanan Omicron varyantı, ülke genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.

Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağılığı Ajansı verilerine göre, Omicron dalgasında, aradan geçen 40 günde toplam 777 bin 609 yeni vaka kaydedildi.

Kovid-19 salgınının başlangıcı olarak kabul edilen 15 Şubat 2020 ile 31 Aralık 2020 arasında 581 bin 395 vaka görülmüştü.

Öte yandan, Kanada genelinde 3 Ocak 2022'de 2 milyon 268 bin 241 olan Kovid-19 vaka sayısı, 10 Ocak 2022'ye kadarki bir haftalık dönemde 327 bin 39 artışla 2 milyon 595 bin 280’e ulaştı. Son bir haftada günlük 34 bin olan vaka sayısı da 46 bin 719’a çıktı.

Kanada’da 3-10 Ocak 2022 tarihlerindeki, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 479 artarak 30 bin 384’ten 30 bin 863’e yükseldi.

Trudeau: Herkes için yeterli aşımız var

Bu arada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede dördüncü doz uygulaması için herkese yetecek kadar aşı bulunduğunu açıkladı.

Trudeau, eyalet başbakanlarıyla çevrim içi yaptığı toplantıda, iki doz aşının ardından takviye dozu ve sonrasında da dördüncü doz için ellerinde yeterli miktarda aşı bulunduğunu söyledi.

Trudeau, tedarik edilen 140 milyon hızlı test kitinin, bu ay içinde tüm eyaletlere sevkiyatının tamamlanacağını ifade etti.

Kanada’da iki doz aşı yapılanların sayısı 29 milyon 541 bin 242 olurken, Omicron dalgası ile hızlanan üçüncü doz aşılamada, şu ana kadar 10 milyon 348 bin 741 kişinin aşı olduğu bildirildi.

AA

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