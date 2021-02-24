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24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kanada Meclisi de ‘soykırım’ dedi

24 Şubat 2021, Çarşamba
KANADA’DA PARLAMENTO ÇİN’İN UYGURLARA YAPTIKLARINI ‘SOYKIRIM’ OLARAK TANIDI.

Kanada Avam Kamarası Çin’in Uygur Türklerine yaptıklarını oybirliğiyle bir soykırım olarak tanıdı. 266 vekilin katıldığı ve ret oyu çıkmayan oylamada iktidardaki Liberal Parti büyük oranda çekimser kaldı.

Başbakan Justice Trudeau ve çoğu kabine üyesi oylamaya katılmadı. Böylece Kanada, ABD’nin ardından Çin’in soykırım işlediğine karar veren ikinci ülke oldu.

Milletvekilleri hükümetten Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne “Çin soykırıma devam ederse 2022 Kış Olimpiyatları’nı Pekin dışında bir yere taşıyın” çağrısında bulunmasını da talep etti. Başbakan Trudeau Çin’in Sincan bölgesinde Uygurlara karşı eylemlerine soykırım denmemesi gerektiğini, bunun “son derece yüklü bir kavram olduğunu” söylemiş ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini eklemişti. Trudeau’nun kabinesinden yalnızca Dışişleri Bakanı Marc Garneau oylama sırasında Avam Kamarası’nda görüntülendi. Garneau orada yaptığı konuşmada Kanada hükümeti adına çekimser kalacağını söyledi. Ana muhalefet lideri Erin O’Toole ise bu adımın “bazı ekonomik fırsatları kaçırmaya yol açsa bile insan hakları ve insan onurunun yanında olduklarını net bir şekilde göstermek” için bu oylamaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

‘Soykırım’ olduğunu söylemişlerdi

İnsan hakları örgütleri Çin’in son birkaç yılda en az bir milyon Uygur’u “yeniden eğitim kampı” adı verilen mekanlarda gözaltında tuttuğunu belirtiyor. BBC daha önce Uygurların zorla çalıştırıldığını gösteren haberler de yapmıştı. Kanada’da kabul edilen yasa, hükümete bu konuda yapması gerekenlerle ilgili bağlayıcı bir yol haritası vermiyor fakat bu alanda komşusu ABD’yi örnek alması gerektiğini vurguluyor. Hem Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hem de Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Uygur Türkleri ve diğer etnik gruplara yaptıklarının bir soykırım olduğunu söylemişti.

AA

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