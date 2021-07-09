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9 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Kanada ve ABD kavruluyor

09 Temmuz 2021, Cuma 18:00
UZMANLAR, ABD VE KANADA’YI ETKİSİ ALTINA SICAK HAVA DALGASINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİNDEN EMİN OLDUKLARINI AÇIKLADI.

Dünya İklim Atıf Grubu, Kuzey Amerika’yı kavuran sıcak hava dalgasının sebebini iklim değişikliğine bağladı. İklim bilimciler insan faaliyetleri sonucu artan sera gazı emisyonlarının yol açtığı küresel ısınmanın sıcak hava dalgası ihtimalini 150 kat arttırdığını tesbit etti. İklim değişikliğinin şiddetli hava şartlarına olan etkisini araştıran ve uluslar arası ortaklıkların katkılarıyla faaliyet gösteren Dünya İklim Atıf grubu uzmanları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada’yı etkisi altına sıcak hava dalgasında iklim değişikliğinin etkisinden emin olduklarını açıkladı. Geleceğe dönük yapılan tahminlerde gezegenin sıcaklığının 2040’ta 2 derece yükselmesi durumunda bu tür sıcak hava dalgalarının her beş ya da on yılda bir tekrarlayacağı ve bu dalgada görülenden bir derece daha sıcak gerçekleşeceğini hesapladı. Araştırmacılar sıcak hava dalgalarının yeterince bilinmediğine dikkat çekerek aşırı sıcaklıkların kuzey Avrupa, ABD’nin diğer kesimi, Çin ve Japonya gibi yerlerde de görülebileceği konusunda uyarıyor.

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