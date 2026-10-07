Türkiye’de enflasyon ortalamanın 7,3 katı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri, Türkiye’de enflasyonun üye ülkelerden belirgin biçimde ayrışmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.

OECD genelinde yıllık enflasyon yüzde 4,3 seviyesindeyken Türkiye’de yüzde 31,5 olarak kaydedildi. Türkiye’de Aralık 2019’dan bu yana tüketici fiyatlarındaki kümülatif artış yüzde 873,8’e ulaştı. Enerji fiyatlarında da belirgin fark görüldü. OECD genelinde enerji enflasyonu yüzde 13,6 iken Türkiye’de yüzde 40,2 oldu. Gıda enflasyonu OECD’de yüzde 2,8, Türkiye’de yüzde 33,8; gıda ve enerji hariç enflasyon ise sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 30 olarak kaydedildi. Haber Merkezi

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