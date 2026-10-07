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7 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Esenyurt'ta bir lisede bıçaklı kavga: 2 öğrenci yaralandı

07 Ekim 2026, Çarşamba 17:51
İstanbul Esenyurt'ta bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada iki öğrenci yaralanırken 16 yaşındaki öğrenci ise gözaltına alındı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan lisede öğrenciler arasında kavga çıktı. 

Aynı sınıfta eğitim gören öğrenciler arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşüt. 

A.Ç. isimli şüpheli öğrenci, A.E.A. (15) ve E.E.A.'yı (14) bıçakla yaraladı. 

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

GÖZALTINDA

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BİR ÖĞRENCİ CAN VERMİŞTİ 1

 

NTV

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