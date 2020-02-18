Karantinalı gemide bekleyiş sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Japonya’nın başşehri Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda 4 Şubat’ta karantinaya alınan ve 3 bin 500’den fazla kişinin bulunduğu “Diamond Princess” adlı yolcu gemisinde bekleyiş sürüyor.

Virüs şüphesiyle gemiden dışarı çıkmasına izin verilmeyen yolcuların sağlık tetkikleri devam ediyor. Birkaç gün öncesine kadar basın mensuplarının rıhtımdaki geminin yakınına kadar ilerlemesine izin verilirken, bugün yetkililer haricinde gemiye 200 metreden fazla yanaşılmasına müsaade edilmiyor. En son ABD, gemideki 328 vatandaşını tahliye etmiş ve bu kişiler için 14 günlük karantina sürecini yeniden başlatmıştı. Yokohama limanındaki yetkililer, gemideki karantina süresinin 19 Şubat’ta biteceği konuşulsa da bu durumun henüz netlik kazanmadığını vurguladı. AA

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