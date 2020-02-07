Karantinaya alınan gemide koronavirüs vakaları artıyor

Japonya'nın Yokohama Limanı'nda iki haftalığına karantinaya alınan lüks yolcu gemisi Diamond Princess'de koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 41 artarak 61'e çıktı.

Princess Cruises şirketine ait Diamond Princess isimli gemide 3 bin 700 civarında yolcu bulunuyor. Daha önce virüsün bulaştığı tespit edilen 20 yolcu Yokohama şehrindeki hastaneye sevk edildi. Japon yetkililer hastalık tespit edilen 41 kişinin de hastanelere yollanacağını belirtti. Yetkililer koronavirüs görülen bu yolcuların Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olduğunu açıkladı. Diamond Princess'deki kontroller geçtiğimiz ay gemide seyahat eden 80 yaşındaki bir Hong Konglu yolcuda koronavirüs bulunması sonrası başladı. Bu yolcu 20 Ocak'ta Yokohama'da gemiye binip 25 Ocak'ta Hong Kong'da gemiden inmişti. Diamond Princess'deki vakalarla birlikte Japonya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 86'ya çıktı. Japonya bu durumda Çin'den sonra en çok koronavirüs görülen ülke konumunda. Euronews Türkçe

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