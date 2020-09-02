Kardeşimi Çin’in insafına bırakmayın

TÜRKİYE VATANDAŞI BİR UYGURLU OLAN MEVLÜDE NAZİMİ, HASTA ANNESİNE BAKMAK İÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’A GİTTİĞİNDE TUTUKLANMIŞTI. MEVLÜDE’DEN HABER ALAMADIĞINI BELİRTEN KIZ KARDEŞİ MEDİNE, “ÇİN DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUM” DEDİ.

Medine Nazimi, 10 yıldır Türkiye vatandaşı bir Uygur Türkü. Ailesiyle Türkiye’de yaşıyor. Son yıllarını, Çin tarafından tutuklanan kız kardeşi Mevlüde’den bir haber arayarak geçirdi. Independent’deki habere göre kız kardeşi Mevlüde de İstanbul Üniversitesi’nde işletme eğitimi almak için Türkiye’ye gelmişti. O da 2012’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaya hak kazandı. Nazımi ailesinin Doğu Türkistan’da yaşayan annesi hastalanınca Mevlüde ona bakmak için Sincan Uygur Bölgesine gitti. Hem 60 yaşındaki hasta annesine bakıyor hem de özel Türkçe ve İngilizce dersleri veriyordu. Bu arada evlendi ve bir çocuğu oldu. Çin, tam da o sıralarda, ülkede yaşayan Uygurlara yönelik uygulamalarını sertleştirmişti. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurların pasaportlarına el konulmaya başlanmıştı.

AİLELER PERİŞAN

Mevlüde’nin hayatı bir gün kapılarına polislerin gelmesiyle kökünden değişti. 2018’de toplama kampına götürülmek üzere evinden çıkarıldı. Geride küçük bir çocuk da kalmıştı. Pekin yönetiminin “Aşırıcılığı engelleme ve meslek edindirme kursu” denilen bu kampların birinde 1,5 yıl boyunca kalmak zorunda bırakıldı. 2019 Mayıs ayında serbest bırakılsa da özgürlüğü 1 ay sürdü. Mevlüde, Haziran 2019’da tekrar tutuklandı. Ailesi ondan bir daha hiçbir haber alamadı. Mevlüde’nin kız kardeşi Medine, “Bu, ailemiz için çok sarsıcı bir durum oldu” diyor. Zaten sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye çalışan annesinin durumunun kötüleştiğini söyleyen Medine, “Ben özgür bir memlekette yaşasam da kardeşimin yaşadığı bu durumdan benim hayatım da etkileniyor. Çocuklarımla iletişimimi ve psikolojimi de etkiliyor. Sadece Doğu Türkistan’daki ailem değil buradaki ailem de mahvolmuş durumda” ifadelerini kullandı.

KARDEŞİME BU ZULMÜ NEDEN YAPIYOR?

Kardeşinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu hatırlatan Medine, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na ve Pekin Büyükelçiliği’ne başvuruda bulundum. Kardeşimin hangi cezaevinde tutulduğunu, ölü ya da sağ olup olmadığını öğrenmek istedim. Devletimizin organları ilgilendiğini söylüyor ama şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. Çin Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerini önemsiyorsa neden Türkiye’de okuyan, buranın vatandaşı olan kardeşime bu zulmü yapıyor? Ben Çin Dışişleri’nden açıklama bekliyorum” şeklinde konuştu.