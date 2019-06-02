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2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Katliâmları durdurun

02 Haziran 2019, Pazar 00:10
İDLİB’İN TÜRKİYE SINIRINA SIĞINAN SİVİLLER, DÜZENLEDİKLERİ GÖSTERİ İLE ZULME SEYİRCİ KALAN İNSANLIK ÂLEMİNİ PROTESTO ETTİLER.

YA DURDURUN, YA SINIRLARI AÇIN

Türkİye sınırındaki Atma kamplar bölgesinde, “Sınırları Aşmak” adı altında bir araya gelen protestocular, “Ya katliâmları durdurun ya da sınırları açın”, “Avrupa göçü engelliyor, ölüme müsaade ediyor”, “Çocuklarımızın ölümünde Avrupa da ortaktır”, “Sınırları açın” ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı. Bölge halkı ayrıca, saldırılarda ölen sivillerin ve bombalanan bölgelerin fotoğraflarını taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı.

İDLİB’DE SOYKIRIM YAŞANIYOR

Protestoya katılanlardan Hemşir Dulama Ali, yaptığı açıklamada, “Bugün küçük bir alanda bombardıman altında kalıp sıkışmış Suriyeliler olarak protesto düzenliyoruz ve bütün dünyaya ‘bu sınırları kırmak için o güce sahibiz’ mesajını iletmek istiyoruz. Uluslar arası toplumun ve özellikle Avrupa’nın sessizliği, İdlib’de yeni bir holokost yaşanmasına sebep oluyor” dedi. Ali, “50 yıl sonra Suriye’de olan katliâmlardan özür dilemenizi istemiyoruz” diye konuştu.

***

Katliâmları durdurun çağrısı

İdlib’in Türkiye sınırına sığınan siviller, düzenledikleri gösteri ile zulme seyirci kalan insanlık Âlemini protesto ettiler.

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve müttefikleri Rusya ile İran’ın sivil yerleşimlere saldırılarından kaçarak İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, düzenledikleri gösteri ile Avrupa’yı protesto etti. Esad rejimi ve destekçileri Rusya ile İran’ın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki sivil yerleşimleri hedef almasının ardından İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, Cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi. 

Türkiye sınırındaki Atma kamplar bölgesinde, “Sınırları Aşmak” adı altında bir araya gelen protestocular, “Ya katliâmları durdurun ya da sınırlar açın”, “Avrupa göçü engelliyor, ölüme müsaade ediyor”, “Çocuklarımızın ölümünde Avrupa da ortaktır”, “Sınırları açın” ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

Bölge halkı ayrıca, saldırılarda vefat eden sivillerin ve bombalanan bölgelerin fotoğraflarını taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı. 

50 yıl sonra özür  istemiyoruz

Protestoya katılanlardan Hemşir Dulama Ali, “Bugün küçük bir alanda bombardıman altında kalıp sıkışmış Suriyeliler olarak protesto düzenliyoruz ve bütün dünyaya ‘bu sınırları kırmak için o güce sahibiz’ mesajını iletmek istiyoruz. Uluslar arası toplumun ve özellikle Avrupa’nın sessizliği, İdlib’de yeni bir holokost yaşanmasına sebep oluyor.” dedi. Ali, Avrupa’da her gün insanlık, adalet ve eşitlik gibi kavramlardan bahsedildiğini ancak öte yandan her gün onlarca sivilin İdlib’de hayatını kaybettiğini dile getirerek, “Milyonlarca Suriyeli olarak Avrupa’ya gidebiliriz. Güvende yaşamak bizim de hakkımızdır. Ama ülkemiz Suriye’yi seviyoruz. 50 yıl sonra Suriye’de olan katliamlardan özür dilemenizi istemiyoruz.” diye konuştu.

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İdlib’e hava saldırılarında 5 sivil daha öldü

Suriye’de Beşşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarında 5 sivil öldü. Esad rejimi, öğle saatlerinde bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki Marratinnuman ve Kefrenbil ilçeleri, Kefer Avid ile Ez Ziyadiyye köyüne kara ve hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, hava saldırılarında Marratinnuman ve Kefrenbil ilçelerinde birer, ez Ziyadiyye köyünde 3 sivil olmak üzere toplam 5 sivil öldü. Sivil Savunma ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan’dan bu yana yapılan saldırılarda en az 285 sivilin öldüğünü , 690’dan fazla sivilin yaralandığını belirtti.

 

AA

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