Keşmir’de hayat zorlaşıyor

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir’in Jura, Şahkot ve Nusehri kasabaları, 20 Ekim’de Hindistan’ın yaptığı roket ve havan saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışsa da bölgede hem maddî hem de manevî kayıp çok büyük.

Yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Jura’da 20 Ekim’deki saldırıda 6’sı sivil 7 kişi öldü. Biri bölgedeki okul tarafından kullanılan bina olmak üzere 4 bina tamamen yıkıldı, birçok binada ise hasar meydana geldi. 400 öğrencinin gittiği okul vuruldu Hint saldırılarından sadece evler ve iş yerleri değil Abdurraşid’in kardeşine ait, 400 öğrencinin gittiği okul binası da etkilendi. Okulun asıl binası inşaat halinde olduğu için Azad Cammu ve Keşmir hükümeti tarafından kiralanan bina 20 Ekim’deki saldırıda tamamen yıkıldı. Saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini söyleyen öğretmen Havaja Manşa, “Okulda kimse bulunmadığı için can kaybı yaşanmadı, ama bütün belgeler, kayıtlar, eğitim araç ve gereçleri kullanılamaz hale geldi.” dedi. AA

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