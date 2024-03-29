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29 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Kiliselerden ateşkes çağrısı

29 Mart 2024, Cuma
Kudüs’teki kilise liderleri ve patrikler, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de acil ve sürekli ateşkes çağrısı yaptı.

Kudüs’teki kilise liderleri ve patrikler tarafından Paskalya Bayramı’na ilişkin yayımlanan ortak bildiride Gazze’de yaşananlara yer verildi. Kutsal topraklarda ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan acılara işaret edilen bildiride, “(Gazze’de) Mevcut yıkıcı savaşta, özellikle masum sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini kınadığımızı ve bir kez daha acil ve sürekli bir ateşkes çağrımızı yineliyoruz.” ifadesi kullanıldı. Bildiride, insani yardımların bir an önce dağıtılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, hasta ve yaralılarla ilgilenmek için doktorların ve sağlık personelinin engelsiz erişimini ve mevcut şiddet döngüsünün sona ermesini sağlayacak uluslararası düzeyde kolaylaştırılmış müzakerelerin başlatılması çağrısı yapıldı.

 

AA

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