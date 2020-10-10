"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kırgızistan'da Atambayev ve destekçileri gözaltına alındı

10 Ekim 2020, Cumartesi 20:26
Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve taraftarları evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamaya göre, kitlesel gösteriler düzenlemek suçlamasıyla Almazbek Atambayev, Kanat Sagınbayev, Damir Musakeyev ve Farid Niyazov'un gözaltına alındığı belirtildi. 

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde başkent Bişkek'in dışındaki Koy-Taş köyünde Atambayev'in evinin önünde çok sayıda güvenlik gücü görülüyor.

Atambayev'in gözaltına alınması operasyonunun başkent Bişkek'te ordu ve polisin geçit töreni sırasında yapılması dikkati çekti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasını talep etmek amacıyla Ala-Too Meydanı'nda dün taraftarlarını toplayan Atambayev, iki grup arasında çıkan kavganın ardından bölgeden ayrılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 403
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kayıt dışı çalışan binlerce kişi var

    Kırgızistan'da Atambayev ve destekçileri gözaltına alındı

    Koca: Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor

    Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altında

    Ankara'daki tren kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    ABD'de 'Delta Kasırgası' alarmı!

    Rusya deplasmanında hedef 3 puan

    Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

    'Nezleyi, koronavirüs sanıp acil servislere gereksiz başvurmayın'

    Ermenistan ateşkese rağmen sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor

    'Başından beri Azerbaycan'ın ''evet'' diyeceği çözümleri destekliyoruz'

    Dağlık Karabağ'da 'esir ve cenaze değişimi' ateşkesi

    Ekonomi, döviz-faiz-enflasyon çıkmazında kısır döngü

    Cumhurbaşkanlığı vaaz makamı değil

    Sayıştay’dan “İBB raporu”

    İnternet erişiminde en büyük sorun pahalılık

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Suriye'deki orman yangınları söndürülemiyor

    Toplam ağır hasta sayımız 1398

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1946’daki demokrat ruh
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bir “hizmet” anlayışının perişanlık hikâyesi
    Risale-i Nur'dan

    “Neden siyasetli cemaatlere alâka peyda etmiyorsun?”
    Cevher İLHAN

    Ekonomide saptırmaların akıbeti
    Faruk ÇAKIR

    AB raporundaki tablo
    Rüstem GARZANLI

    İnsan bir yolcudur
    H. Muharrem OKUR

    Nereden nereye geldik?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Nur'un Sav Köyü serencamı
    Ahmet BATTAL

    İktisadın ekonomisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.