"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kolombiya ayakta: Polis şiddetine tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı

10 Eylül 2020, Perşembe 22:00
Kolombiya'da polisin yere yatırıp üzerinde defalarca şok tabancası kullandığı şüphelinin ölmesi üzerine ülke genelindeki tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü ülkede geniş yankı buldu.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre polis, "sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde" arkadaşlarıyla birlikte içki içtiği gerekçesiyle Ordonez'i gözaltına almak için yere yatırdı ve bu esnada defalarca şok tabancasını üzerinde kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şüphelinin birçok kez "Boğuluyorum" diye polise seslendiği ve yardım istediği görülüyor.

Önce karakola götürülen, ardından da arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Ordonez'in öldüğü bildirildi. Şüphelinin kesin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Söz konusu görüntünün sosyal medyaya yansıması ile ülkenin farklı kentlerinde sokaklara çıkan göstericiler bazı bölgelerde polis merkezlerini ateşe verdi.

7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, çıkan olaylarda şu ana kadar en az 7 kişinin öldüğü kaydedildi. Bu 7 kişiden 5'inin vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez ise olaylarda şu ana dek 248 kişinin yaralandığını, 100'den fazla polisin de olaylara müdahale ederken yara aldığını açıkladı.

Yetkililer, polise silah kullanması yönünde bir talimat verilmediğini açıkladı. Ancak medyaya yansıyan haberlerde polisin bazı bölgelerde göstericilere yönelik silah kullandığı yönünde iddialar yer aldı.

Polisin olayları yatıştırmaya çalıştığı, ancak farklı bölgelerde olayların devam ettiğine dikkat çekildi.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kolombiya ayakta: Polis şiddetine tepki gösterilerinde 7 kişi öldü, 248 kişi yaralandı

    DSÖ'den Kovid-19 aşısı hakkında açıklama

    Bakan Koca: Aktif hastaların yaş ortalaması 42

    ABD'de son 24 saatte 1184 ölüm ve 35 bin yeni vaka!

    Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan dualarla...

    'Böyle bir virüs yok' tehlikesine dikkat!

    Bakan Koca aşı çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı

    'Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı tamamlandı'

    Dışişleri Bakanlığı: Macron, gerginliği teşvik ediyor

    Arınç, kendisinin ve eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan Kovid-19 sebebiyle vefat etti

    Reyhanlı'daki terör saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi

    Afrika'da son 24 saatte 8 bin vaka

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı

    Üç şehirde karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

    Kanada'da 5 yıl sonra gelen başörtüsü özrü

    TÜİK, işsizlik verilerini açıkladı

    Bakan Selçuk 3 not paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dış politika ve AKP
    Faruk ÇAKIR

    Adalet derdiniz var mı?
    Sadettin Önal

    Mirza Efendi’nin öküzleri!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dindarların cumhuriyeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Sahtekârı piyasaya süren de olur
    Genel

    Gittikçe fakirleşiyoruz... Bu zararın hesabını millet sormalı
    Risale-i Nur'dan

    İki cihanın saadet vesilesi yalnız imandır
    Mikail YAPRAK

    Ölüm kol geziyor
    Süleyman KÖSMENE

    Beklediğimiz külliyat elimizde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.