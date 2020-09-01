"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Koronavirüs salgınında vaka sayısı 25 milyon 644 bini geçti

01 Eylül 2020, Salı 12:08
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 854 bin 860 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 644 bin 268'e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 945 bin 56 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavisi süren 6 milyon 844 bin 352 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 6 milyon 211 bin 796 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 187 bin 736 kişi öldü.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 910 bin 901), Hindistan (3 milyon 694 bin 878), Rusya (995 bin 319), Peru (652 bin 37), Güney Afrika (627 bin 41), Kolombiya (615 bin 168), Meksika (599 bin 560), İspanya (462 bin 858), Arjantin (417 bin 735), Şili (411 bin 726), İran (375 bin 212), İngiltere (335 bin 873), Suudi Arabistan (315 bin 772), Bangladeş (312 bin 996), Pakistan (296 bin 149), Fransa (281 bin 25), Türkiye (270 bin 133) ve İtalya (269 bin 214)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (121 bin 515), Hindistan (65 bin 469), Meksika (64 bin 414), İngiltere (41 bin 501), İtalya (35 bin 483), Fransa (30 bin 635), İspanya (29 bin 94), Peru (28 bin 944), İran (21 bin 571), Kolombiya (19 bin 663), Rusya (17 bin 176), Güney Afrika (14 bin 149) ve Şili (11 bin 289)." 

AA

Etiketler: koronavirüs, salgın
Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soylu: DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri yakalandı

    İsrail ile Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese vardı

    Koronavirüs salgınında vaka sayısı 25 milyon 644 bini geçti

    Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye

    Sosyal medyayı doğru kullanıyor muyuz?

    Korona, gazetecileri de eve kapattı

    Mevsimlik işçilerin derdi

    Otomotivde ÖTV artışı alıcıyı vuracak

    Ekosistemin tahribatı salgınları çoğaltacak

    Kabe ibadete açılacak

    Evler küçük bir sınıf olmalı

    Esnafa karşılıksız destek sağlanmalı

    Şampiyonlara vefa

    ABD'de anketler ne diyor?

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya PKK/YPG tepksi

    'Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez'

    İstanbul Valiliği: Düğün, nikah, nişan ile ilgili ek tedbirler yürürlüğe girdi

    'Boşuna uğraşıyorsun, kumun içinde ağaç tutar mı?'

    ABD'de gözlemlenen Kovid-19 vakası endişeye sebep oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi krizinden ekonomik krize
    Osman ZENGİN

    Cennete uçtun be Said…
    Ahmet BATTAL

    Ben seçmene seçmen demem
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Şifa duâsıyla
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ölüme karşı nasıl dirayetli olacağız?
    Genel

    4.4 büyümeden 9.9 küçülmeye
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyt’in kazancı bire bin değil, milyonlardır
    Gülnur TERCAN

    Mektup

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.