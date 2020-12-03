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Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı

03 Aralık 2020, Perşembe 10:31
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 845 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 499 bin 357 kişi öldü.

Vaka sayısı 64 milyon 845 bin 884'e çıkarken virüs saptanan 44 milyon 942 bin 201 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 14 milyon 314 bin 265 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 279 bin 867 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 534 bin 964), Brezilya (6 milyon 436 bin 650), Rusya (2 milyon 347 bin 401), Fransa (2 milyon 244 bin 635), İspanya (1 milyon 682 bin 533), İngiltere (1 milyon 659 bin 256), İtalya (1 milyon 641 bin 610), Arjantin (1 milyon 440 bin 103), Kolombiya (1 milyon 334 bin 89), Meksika (1 milyon 133 bin 613), Almanya (1 milyon 105 bin 832), Polonya (1 milyon 13 bin 747), İran (989 bin 572), Peru (967 bin 75), Güney Afrika (796 bin 472), Ukrayna (758 bin 264), Türkiye (700 bin 880), Belçika (582 bin 252), Irak (556 bin 728), Şili (553 bin 898), Endonezya (549 bin 508), Çekya (533 bin 42) ve Hollanda (532 bin 444)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (174 bin 531), Hindistan (138 bin 657), Meksika (107 bin 565), İngiltere (59 bin 699), İtalya (57 bin 45), Fransa (53 bin 816), İran (48 bin 990), İspanya (45 bin 784), Rusya (41 bin 53), Arjantin (39 bin 156), Kolombiya (37 bin 117), Peru (36 bin 76), Güney Afrika (21 bin 709), Polonya (18 bin 208), Almanya (17 bin 812), Endonezya (17 bin 199), Belçika (16 bin 911), Şili (15 bin 438), Türkiye (14 bin 129), Ekvador (13 bin 562), Ukrayna (12 bin 717), Irak (12 bin 340), Kanada (12 bin 325) ve Romanya (11 bin 665)."

AA

Etiketler: Kovid-19
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