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13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

'Kovid-19 ile birlikte yaşanabilir'

13 Şubat 2021, Cumartesi 20:55
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle salgının "tedavi edilebilir" bir seviyeye ulaşacağını umduğunu kaydetti.

Ülkede yaygın Kovid-19 aşılamasına hızla devam edildiğini ve eylüle kadar tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerini vurgulayan Hancock, aşıları ve yeni tedavi yöntemlerini "özgürlüğe" ve "normal bir hayata" geri dönüşün anahtarı olarak niteledi.

Hancock, "Kovid-19 aşıları güvenli. Çok önemli bir klinik durumu olmayan herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru Kovid-19 salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi 'birlikte yaşanabilir' bir hastalık haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Kovid-19
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