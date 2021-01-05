Kovid-19 nedeniyle 600'den fazla gazeteci öldü

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), mart başından bu yana 59 ülkeden 600'den fazla gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğünü bildirdi.

PEC'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın başından bu yana geçen 10 aylık sürede günde ortalama 2 gazeteci Kovid-19 nedeniyle öldü. Kovid-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar 602 gazetecinin yaşamına mal oldu. Salgında en çok gazeteci ölümü 303 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi. Asya'da 145, Avrupa'da 94, Kuzey Amerika'da 32 ve Afrika'da 28 gazeteci virüs nedeniyle öldü. Peru'da 93, Brezilya'da 55, Hindistan'da 53, Meksika'da 45, Ekvador'da 42 ve Bangladeş'te 41 gazeteci öldü. Türkiye'de 17 gazeteci Kovid-19'a yenik düştü Salgını en ağır geçiren ülkelerden İtalya'da ise 37 gazeteci öldü. ABD'de 31, Pakistan'da 22, Türkiye'de 17 gazeteci Kovid-19 nedeniyle öldü. Virüs, İngiltere'de 13, Panama'da 11, Bolivya'da 9, Afganistan, Dominik Cumhuriyeti, Nijerya ve Rusya'da 8'er gazeteciyi yaşamından etti. PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısında bulunuyor. AA

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