Kur’an’a hakaret eden ırkçı lider gözaltına alındı

Hollanda’da ırkçı ve aşırı sağcı Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Kur’an-ı Kerim’e hakaretten gözaltına alındı.

Hollanda polisinden yapılan yazılı açıklamada, Wagensveld’in Kur’an-ı Kerim’i köpek tasmasına takarak salladığı ve yerlerde sürüklediği belirtildi. Açıklamada, Wagensveld’in yaptığı eylem ile geçen hafta Arnhem Belediyesi tarafından Kur’an-ı Kerim’e hakaret nedeniyle kendisi için konulan eylem yasağını çiğnediği ve bu nedenle mahkemede gözaltına alındığı ifade edildi. Arnhem kentine giriş yasağı bulunan Wagensveld’in, mahkemeye gelmesinin istisnai bir durum olduğu belirtilen açıklamada, yaptığı diğer eylemlerin bunu kapsamadığı kaydedildi. Arnhem Belediyesi geçen hafta, Wagensveld’in 23 Mart’ta planladığı Kur’an-ı Kerim yakma eylemini kamu düzeninin bozulması ve tehlikeye girmesi nedeniyle yasaklamıştı. AA

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