Kuzey Kore: ABD ile diplomatik görüşmelere başlayabiliriz

Kuzey Kore, ABD ile diplomatik görüşmelere birkaç hafta içinde geri dönebileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada Kuzey Kore’ye yönelik dış tehditlerin tamamen bertaraf edilmemesi halinde ülkenin nükleer silahlardan vazgeçmeyeceği vurgulandı.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, gelecek günlerde yapılması olası çalışma grubu toplantısının, ülkenin Washington’la yürüttüğü diplomasi açısından belirleyici olacağını söyledi. Açıklamada Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasının ancak ‘ülkenin güvenlik sistemine yönelik tehditlerin ve gelişmesinin önündeki engellerin şüphe bırakmayacak şekilde kaldırılması halinde mümkün olabileceği' vurgulandı. ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Vietnam’da yaptığı zirvenin başarısız olması nedeniyle durmuştu. Zirvede taraflar nükleer silahsızlanma karşılığında ABD'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşamamıştı. Geçen hafta Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Choe Son Hui, Kuzey Kore'nin eylül sonu itibarıyla nükleer müzakerelere dönmeyi stediğini ancak Washington'ın müzakere masasına kabul edilebilir yeni önerilerle gelmesi gerektiğini söylemişti. Kuzey Koreli yetkili, önerilerden hoşnut kalmadıkları takdirde görüşmeleri tamamen durdurabileceklerini belirtmişti.

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