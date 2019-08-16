Kuzey Kore'den füze denemesi

Güney Kore, Kuzey'in 25 Temmuz'dan bu yana 6'ıncı füze denemesi yaptığını duyurdu.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kısmında iki balistik füze denemesi yaptığı, 30 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 230 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, Güney Kore ve ABD tarafından yakından takip edildiği ve her türlü gelişmeye hazır olunduğu ifade edildi. AA

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